المكسيك تعرض تجربتها في صناعة السيارات على الجزائر

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عبد اللاوي سفير المكسيك لدى الجزائر غابرييل روزنزويج.

خلال هذا اللقاء تناول الجانبان، واقع العلاقات بين البلدين واستعرضا آفاق تطويرها وكذا مجالات التعاون بينهما.

وقد أبدى عبد اللاوي ارتياحه للنتائج المحققة على أكثر من صعيد لاسيما وأن البلدين يملكان عدة قواسم مشتركة في مسارهما وتاريخهما.

وأبدى السفير استحسانه لإصدار بريد الجزائر طابعا يحمل صورة الزعيم المكسيكي “زباتا” في الذكرى المئوية لثورة هذا البلد.

وانتقل للحديث عن العلاقات البرلمانية حيث تمنى أن يبلغ التعاون في هذا الشق مستوى منتظما.

كما أعرب عن أمله في بلوغ مزيد من التنسيق بين البلدين في شتى المحافل لاسيما في مجلس أوروبا والاتحاد البرلماني الدولي.

وأما على المستوى الاقتصادي فقد أكد السفير أن بلاده مستعدة لتقديم عرض يخص شراكة بين البلدين في مجال صناعة السيارات.

كما أبدى استعداد المكسيك لتعميم تجربة ناجحة أجريت في ولاية سكيكدة لزراعة بعض الفواكه.

واستعرض الجانبان عددا من الملفات المطروحة على الساحة الدولية وقد انتهز عبد اللاوي الفرصة ليعبر عن ارتياحه لموقف جمهورية المكسيك الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.