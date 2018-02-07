المكلف بتجديد أرضية ملعب سطيف: ” تحدينا الجليد من أجل إتمام المشروع”

أكد “ملدوش العمري” المكلف بأشغال تجديد بساط ملعب 8 ماي بسطيف أنها مطابقة للمقاييس العالمية، وأنها متواجدة فقط بملحق ملعب برشلونة.

وتحدث مسير اشغال البناء بشركة “ملدوش” في تصريح للنهار قائلا:

قمنا بوضع العشب الإصطناعي من آخر جيل، واللذي تم إستراده من شركة “تاركيت” الألمانية قمنا بوضع هذا البساط بجميع المعايير المعمول بها في مدة لا تتجاوز مدة 15 يوم”

واضاف: “وعدنا السيد الوالي ورئيس الوفاق بأننا سنكمل الأشغال في مدة لا تتجاوز 15 يوم والحمد لله أننا كنا عند وعدنا”.

وتطرق “ملدوش العمري ” للتحديات التي واجهها طاقم العمل خلال فترة تجديد أرضية ميدان 8 ماي:

“تحدينا الجليد والبرد القاسي وعملنا ليل ونهار من اجل إتمام المشروع، هذا البساط يتكون من طبقة مرنة ممتصة للصدمات وهي معتمدة لدى الفيفا، ونجد من فوقها بساط إصطناعي من آخر جيل صنع في أوت 2017”.

وإختتم حديثه قائلا: “هذا البساط موضوع في ملعبين فقط في العالم، ملحق ملعب برشلونة وملعب الريغبي في إنجلترا”.