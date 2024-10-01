الملاريا..بعثة استعلامية في الجنوب لمتابعة الوضعية الوبائية

حلت بعثة استعلامية مؤقتة برئاسة السعيد حمسي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بولاية تمنراست.

وحسب بيان للمجلس، ستقوم البعثة، بمتابعة جهود التحكم في الوضع الوبائي بهذه الولاية. وكذا بولايتي عين قزام وبرج باجي مختار التي تفشى فيها الملاريا والدفتيريا.

وكان في استقبال أعضاء البعثة، النائب قمامة أحمد والأمين العام لولاية تمنراست ومدير الصحة.

وأشار البيان، إلى أن البعثة ستستهل عملها الاستعلامي انطلاقا من مستشفى ولاية تمنراست صبيحة هذا اليوم.

وأكد والي برج باجي مختار، الاثنين، أن عدد الإصابات بالملاريا يتراجع بشكل ملحوظ. كما أنه تم التحكم في الوضع.

وأوضج والي برج باجي مختار في تصريح لـ “النهار”، أن إصابات الملاريا اقتصرت بنسبة كبيرة على البدو الرحل نظرا لتنقلاتهم.

كما تم تسخير طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية، لنقل شحنة كبيرة من الأدوية. واللقاحات للوقاية من داء الملاريا والدفتيريا، لفائدة كل من ولايات تمنراست. وإن قزام وبرج باجي مختار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، فقد تم يوم 27 سبتمبر الجاري. وبأمر من رئيس الجمهورية، تسخير طائرة عسكرية بالقاعدة الجوية بوفاريك، لنقل شحنة كبيرة من الأدوية واللقاحات.

كما تم إرسال شحنة كبيرة من الأدوية واللقاحات للوقاية من داء الملاريا والدفتيريا. بالإضافة إلى مستلزمات طبية مختلفة، مقدمة من طرف وزارة الصحة، للولايات المعنية. وهذا لكل من تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار، حسب ذات البيان.