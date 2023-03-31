الملالي أكثر العرب تحقيقا للمراوغات الناجحة في أوروبا

تواجد الجزائري، فريد الملالي، لاعب أنجي الفرنسي، ضمن قائمة أفضل اللاعبين العرب، تحقيقا للمراوغات الناجحة خلال مباراة واحدة، في أقوى البطولات الأوروبية.

ونشر الحساب الرسمي لموقع ” سوفاسكور” المختص في الاحصاء والأرقام، احصائيات أكثر العرب تحقيقا للمراوغات في أقوى 5 بطولات أوروبية في مباراة واحدة.

ونجح الملالي، في حجز مقعدا له في القائمة بواقع 8 مراوغات ناجحة، مناصفة مع ثنائي المنتخب المغربي سفيان بوفال وعبد الصمد الزلزولي.

وحسب ذات المصدر، فقد حقق الملالي، رقمه في لقاء أنجي أمام تولوز في الليغ1.

بينما سجل زميله السابق في أنجي سفيان بوفال، الذي انتقل حديثا إلى الريان القطري رقمه في مواجهة كليرمون فوت، بينما سجله الزلزولي، في مواجهة ناديه أوساسونا أمام سيلتا فيغو، في الليغا الاسبانية.

📊 إحصائيات سوفاسكور

الملالي جناح انجيه، بوفال الجناح السابق لانجيه، والزلزولي جناح أوساسونا هم أكثر اللاعبين العرب تحقيقا للمراوغات الناجحة في مباراة واحدة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم بواقع 8

– الملالي🇩🇿 ضد تولوز م 27

– بوفال🇲🇦 ضد كليرمون م 19

– الزلزولي🇲🇦 ضد سيلتا م 24 pic.twitter.com/gCDNjfCGTZ

— SofascoreAR (@SofaScoreARB) March 30, 2023