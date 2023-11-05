الملالي يهدي هدفه للمغربي الراحل “أسامة فلوح”

أهدى الدولي الجزائري، فريد الملالي، هدفه الذي سجله أمس السبت، رفقة ناديه أنجي في مرمى فالنسيان، لزميله السابق المغربي أسامة فلوح، الذي توفي يوم الخميس الفارط.

وأعلن نادي الوداد البيضاوي، يوم الخميس المنقضي. وفاة لاعبه الشاب أسامة فلوح، عن عمر يناهز الـ 24 سنة، بعدما ظل يصارع الحياة في العناية المركزة لـ 3 أسابيع، اثر تعرضه لحادث مرور.

ومباشرة بعد تسجيله للهدف حمل الملايلي. قميص اللاعب “أسامة فلوح” الذي سبق وأن لعب إلى جانبه في أنجي، موسم 2020-2021.

وهي الالتفاتة التي لاقت استحسان جماهير أنجي وإدارة الفريق على حد سواء. والتي نشرت صورة احتفالية الملالي، التي استذكر بها زميله الراحل على حسابها الرسمي عبر منصة “إكس”.