الملكة إليزابيث تترك رسالة سرية لن تقرأ إلا بعد 63 عاما

تركت ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، رسالة سرية، كتبتها لمواطني سيدني الأسترالية، وخُبِّئت داخل أحد أكثر المباني شهرة في المدينة.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يحتوي مبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال بسيدني، على رسالة سرية من إليزابيث الثانية.

وحسب ذات المصدر، فإن “هناك تعليمات صارمة بعدم فتح هذه الرسالة وقرائتها حتى عام 2085”.

وصاغت الملكة الرسالة بعد أعمال الترميم الرئيسية للمبنى في نوفمبر 1986. ولا يعرف حتى طاقمها الشخصي ما كتبته.

وتم وضع الرسالة في إطار داخل علبة زجاجية، ولا تظهر منها سوى تعليمات الملكة.

وجاء في التعليمات: “إلى عمدة سيدني، أستراليا.. تفضل بفتح هذا الظرف في يوم مناسب من اختيارك في عام 2085. وأنقل رسالتي إلى مواطني سيدني”.

وتوفيت الملكة إليزابيث، الخميس، عن عمر ناهز الـ96 عاما، بعدما قضت 70 عاما على العرش.