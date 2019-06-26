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الملكة إليزابيث تصاب بالذعر وتغادر قصر باكنغهام لهذا السبب!

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الملكة إليزابيث تصاب بالذعر وتغادر قصر باكنغهام لهذا السبب!
بقلم نادية بن طاهر

قررت ملكة بريطانيا، الملكة “إليزابيث الثانية”، مغادرة قصر “باكنهام” بسرعة، وذلك بعد أن تعرض القصر لغزو مفاجئ من الجرذان.

وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد تم رصد عدد من الجرذان في مطبخ القصر، ما أصاب الملكة بالذعر.

وسارع عمال القصر، باستدعاء خبراء مكافحة الآفات، والذين قاموا بوضع السم للجرذان.

كما تم تدريب عدداً من عمال القصر، على الطرق المثلى للتعامل مع هذه الأنواع من الجرذان.

وأشار الخبراء إلى أن الفئران إستطاعت تطوير أسلوب للمقاومة ضد السم في جهازه المناعي، وبالتالي، فإن مواجهتها لم تعد أمراً سهلاً.


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