الملكة كاميلا تكشف عن الوضع الصحي للملك تشارلز

تحدثت الملكة كاميلا، زوجة الملك تشارلز، عن حالة الملك الصحية خلال معركته مع مرض السرطان .

وقالت الملكة: “إنه يتحسن بشكل جيد جداً، ويشعر بخيبة أمل أنه لم يتمكن من الحضور معي”.

وجاء هذا التصريح بعد أن حصلت الملكة على بطاقة تتمنى للملك الشفاء العاجل، من عاملة في أحد المتاجر.

يشار إلى أنه في أعقاب الشائعات المزيفة، التي انتشرت مؤخراً عن وفاة الملك تشارلز، توجه الملك البريطاني البالغ من العمر 75 عاماً، إلى قصر باكنغهام مغادراً قلعة وندسور.

حيث التقى مع قدامى المحاربين في الحرب الكورية للاحتفال بالذكرى السبعين للصراع- الذي وافق يوليو 2023.

وتم تصوير الملك وهو يتحدث مع المحاربين القدامى البريطانيين آلان جاي، ومايك موغريدغ، بريان باريت، ورون ياردلي.