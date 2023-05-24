الملكية الصناعية.. إطلاق شبكة عربية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار

انطلقت أشغال الاجتماع الإقليمي لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بالمنطقة العربية. والذي يبحث فيه المشاركون خطة عمل لإطلاق شبكة عربية لهذه المراكز.

وخلال هذا الاجتماع الذي تنظمه على مدار يومين المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الوايبو” والمعهد الجزائري للملكية الصناعية “إينابي”. بدعم من الديوان الياباني لبراءات الاختراع. اعتبر مدير دائرة المكتب العربي “للوايبو”, وليد عبد الناصر, أن “هذه الدورة التي تحتضنها الجزائر تاريخية. ليس فقط لأنها تعقد بشكل حضوري لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا. ولكن لأنها تشهد التحضير لإطلاق الشبكة الاقليمية العربية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار”.

كما أضاف أن إنشاء هذه الشبكة سيسمح بتعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال وتبادل الخبرات بين مراكز الدعم بما سيمكنها من تحسين ادائها. ورفع التحديات التي تواجه عملها بشكل منسق, مؤكدا أن منظمة “الوايبو” تعهدت بتقديم كل الدعم لهذه الشبكة الاقليمية.

وبدورها, ثمنت ممثلة الجامعة العربية, ولاء محمد نجيب, هذه المبادرة. مبرزة الجهود التي تبذل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية بقيادة اللجنة الفنية للملكية الفكرية على مستوى الجامعة العربية.

وأكد ممثل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كريم جليل، أن التعاون “الإيجابي” مع “الوايبو” سمح بإطلاق عدة مشاريع “مهمة”. منها ما تم انجازه ومنها ما هو مسجل. مشيرا على وجه الخصوص إلى إنشاء شبكة وطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار, إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. ودعم إنشاء الأكاديمية الوطنية للملكية.

وأكد أن الوزارة ستواصل دعم البرامج الرامية لترقية الملكية الفكرية. كما ستدعم أكثر المعهد الوطني للملكية الصناعية في إنجاز مهامه.

توقيع اتفاقية تعاون بين معهد “إينابي” ونظيره الجيبوتي

ويجري الاجتماع الإقليمي لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بالجزائر بمشاركة ممثلين لتسع دول عربية. وقد عرف اليوم الاول من الاجتماع. تنظيم ورشة تقنية تم التطرق خلالها أساسا إلى أهمية تطوير الأنظمة البيئية للابتكار ودور التعاون الاقليمي في الدعم التكنولوجي. إلى جانب تبادل التجارب والخبرات في المنطقة العربية.

وكخطوة أولى لتكريس التعاون العربي في مجال الدعم التكنولوجي والابتكار، شهد اجتماع الجزائر. التوقيع على اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ونظيره الجيبوتي. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية. من طرف المدير العام للمعهد الجزائري, عبد الحفيظ بلمهدي ونظيره الجيبوتي، احمد محمد عصمان.