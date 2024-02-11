الملك تشارلز الثالث ينشر رسالته الأولى منذ إعلان إصابته بالسرطان

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن قصر باكنغهام تشخيص إصابة الملك بالسرطان، دون أن يحدد نوعه، وأنه بدأ العلاج.

وكتب العاهل البريطاني في بيان “خالص شكري للشعب البريطاني على قلقهم ومواساتهم. كما يعلم أي شخص أصيب بالسرطان، فإن مثل هذه الأفكار الطيبة هي أعظم دعم”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن قصر باكنغهام تشخيص إصابة الملك بالسرطان. دون أن يحدد نوعه، وأنه بدأ المتابعة والعلاج.

وأضاف الملك، في معرض إبرازه امتنانه للعاملين في مجال الصحة وجمعيات السرطان: “إن إعجابي برعايتهم وتفانيهم يزداد مع تجربتي الخاصة”.