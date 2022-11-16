الملك تشارلز يثير غضب هاري وميغان لهذا السبب

قرر الملك تشارلز الثالث، تكليف إخوانه ببعض الواجبات الملكية، وهو ما يعني استبعاد نجله هاري نهائيا من حساباته.

كما قام تشارلز بتجميد شقيقه أندرو بعد أن طلب من البرلمان البريطاني تعديل القانون للسماح لشقيقته آن وشقيقه الأصغر إدوارد بالتصرف نيابة عنه إذا مرض أو سافر.

وزاد الملك، في عيد ميلاده 74، قائمة مستشاريه الذين يمكنهم العمل نيابة عنه في غيابه للقيام بجميع واجباته.

وهو ما يعني أن دور الأميرين، هاري وأندرو، قد انتهى، لأنه من المحتمل أنه لن يتم استدعاؤهم بعد الآن للقيام بالواجبات الملكية، حتى بعد رحيل تشارلز ووصول الآخرين.

وسيثير هذا القرار بلا شك غضب هاري وميغان، ولكن بما أنه يعيش في كاليفورنيا وتنحى عن واجباته الملكية، فلماذا يجب أن يكون مستشارا للدولة.

وقال الخبير الملكي والصحفي الاستقصائي المعروف توم باور: “من الواضح أنه لم تحدث مصالحة خلال جنازة الملكة. والملك يخشى العواقب التي قد تحدث بعد مسلسل The Crown”.

وبعد أن نشر هاري مذكراته، المؤكد أنه مستبعد تماما، إلا إذا قرر العودة إلى بريطانيا والاعتذار.

وتشمل قائمة أعضاء مجلس الدولة، بموجب القانون، كل من زوجات الملك والأكبر الأربعة الذين يتبعونه في تسلسل خلافة العرش.

وأشار المحلل الملكي ريتشارد فيتزويليامز أيضا إلى أن هذا الإصلاح الكبير الذي طال انتظاره كان أيضا رمزيا نظرا لأنه تم الإعلان عنه في عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث.

من جهته، علق تشارلز على قرار زيادة قائمة مستشاريه، قائلا إن الهدف من وراءه هو ضمان استمرارية كفاءة الأعمال والمهام العامة في حال غيابه لأي سبب من الأسباب.