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الملك سلمان يتلقى الجرعة الأول للقاح فيروس كورونا

أخبار الجزائر
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الملك سلمان يتلقى الجرعة الأول للقاح فيروس كورونا
بقلم ط.خير الدين

تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، أول  جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذلك حسب ما افادت به وكالة الأنباء السعودية، التي كشفت أنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمدينة نيوم.


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