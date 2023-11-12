الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف باسم “مهند” سفيرا للعلامة التجارية “مولفيكس”

أعلنت شركة “حياة الجزائر”، الفرع المحلي لشركة حياة، الشركة المشهورة عالميًا في مجال السلع الاستهلاكية. ورابع أكبر منتج عالمي لحفاضات الأطفال، اليوم بالجزائر العاصمة. عن شراكة حصرية مع الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ، المعروف وذو شهرة واسعة لدى الجمهور الجزائري. تحت اسم “مهند”، كسفير للعلامة التجارية “مولفيكس”.

هذا التعاون يمثل خطوة كبيرة لشركة “مولفيكس” في تعزيز مكانتها الرائدة في صناعة حفاضات الأطفال في السوق الجزائرية.

وخلال حفل الإعلان ، أشار المدير العام السيد مورات اكسيوغلو إلى أن ” اختيار كيفانش تاتليتوغ سفيرًا لعلامة “مولفيكس” التجارية. مستوحى من المستهلكات الجزائريات. باعتباره أبًا شابًا يستثمر في التنمية الصحية لابنه. يدرك كيفانش أهمية الرعاية للأطفال من خلال تقديم منتجات عالية الجودة: “تجسد مولفيكس هذه القيم ومهند ينتمي الأن لعائلتنا”.

كما اشتهر كيفانش تاتليتوغ في بلدان مختلفة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وخاصة بين الجمهور الجزائري. بعد ظهوره لأول مرة عام 2005 في المسلسل التركي الشهير “جوموش” (نور) في دور مهند، وبعدها في مسلسل “العشق الممنوع” عام 2008.

من جانبه، صرح وحيد بن بركات، مسؤول التسويق بحياة الجزائر، إلى أن كيفانش تاتليتوغ برفقة زوجته المصممة الشهيرة باشاك ديزر تاتليتوغ. سيظهران لأول مرة كعائلة في إعلان تلفزيوني يبث عالميًا. حيث سيتم بث هذا الإعلان في ثماني دول من بينها الجزائر وتركيا.

كما أوضحت إلهام بن عبد الرحمان، مديرة العلامة التجارية مولفيكس، أن الإعلان الجديد يقدم للمستهلكين. أحدث الإبتكارات التكنولوجية من حفاضات الأطفال “مولفيكس”، مع تسليط الضوء على “تقنية القناة” الخاصة بها. وتسمح هذه الميزة المبتكرة بامتصاص أسرع، فضلاً عن تحسين النعومة بشكل ملحوظ. تحت شعار “مريحة كحضن الأم”. تستغل شركة “مولفيكس” أحدث مميزات الجيل الجديد من حفاضات الأطفال التي توفر لمسة الأمومة مع مداعبة مريحة.

بعد اختيار منتج “مولفيكس” كأفضل منتج للعام في الجزائر لعام 2023 في فئة حفاضات “سكراتش”. تواصل الشركة ريادتها بلا منازع في فئة حفاضات الأطفال في السوق الجزائرية وتعمل على تعزيز هذه المكانة بشكل أكبر.

نبذة عن مجمع حياة:

تأسست شركة حياة عام 1987 وتعمل في قطاع المنتوجات واسعة الإستهلاك ، وتوظف أكثر من 10000 عامل في تركيا. وفي المنظمات الدولية من خلال توحيد 16 علامة تجارية مع المستهلكين مثل Molfix و Bebem Natural. في فئة رعاية الأطفال ؛ مولبد الموجهة للمرأة ؛ Joly, Evony, Goodcare ، Goodcare في فئة الرعاية الصحية الشخصية ؛ Bingo .Gleen ، Test في فئة الرعاية المنزلية ؛ Papia ، Familia ، Teno ، Focus ، Nelex في فئة النسيج ؛ Sholk. في فئة رعاية الحيوانات الأليفة. وبالإضافة إلى تركيا.

كما تمتلك حياة 26 مصنع للإنتاج في 8 دول ، بما في ذلك مصر، إيران، الجزائر، روسيا، نيجيريا، باكستان وفيتنام. والعمل مع مؤسسات للمبيعات والتوزيع في المغرب. بلغاريا، كينيا، تايلاند وماليزيا ؛ تواصل حياة أيضًا تعزيز مكانتها الإقليمية وتقديم علاماتها التجارية لملايين الأسر حول العالم. من خلال التصدير إلى أكثر من 100 دولة في 5 قارات. حياة هي أكبر شركة. لتصنيع مناديل الوجه في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا ، وتحتل المرتبة الرابعة في رابطة “أكبر مصنعي حفاضات الأطفال ذات العلامات التجارية في العالم”.

نبذة عن مجمع “حياة دي أتش سي الجزائر” :

تم إطلاق استثمارات مجموعة حياة في الجزائر في عام 2005. في مجمع بوينان الإنتاجي. تم إنشاء مصنعين لإنتاج الفوط الصحية تحت العلامة التجارية مولبيد ، وحفاضات الأطفال. تحمل العلامات التجارية مولفيكس وبيبام ناتورال بالإضافة إلى منتجات التنظيف المنزلية تيست وبينغو.

كما يعتبر السوق الجزائري من أكثر الأسواق الواعدة لمجموعة حياة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، تم إنشاء مصنعين لإنتاج الفوط الصحية تحت العلامة التجارية “مولبيد”. وحفاضات الأطفال تحت العلامتين التجاريتين “مولفيكس” و”بيبام ناتورال”

ومؤخراً الحفاضات بأسعار معقولة تحت العلامة التجارية “غود كار” ، بالإضافة إلى المنظفات ومنتجات التنظيف تحت العلامتين التجاريتين “تست” و بينغو”. ويعتبر السوق الجزائري من الأسواق الواعدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لشركة حياة.

وقد شجع نجاح حياة الجزائر المجموعة على الاستثمار في بلدان أخرى مع إعطاء الأولوية للسوق الجزائرية. يتم بذل كل الجهود في مجال البحث والتطوير والتسويق حتى تلبي “قصة النجاح” هذه الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين الجزائريين. اكتسبت جميع العلامات التجارية المسوقة في الجزائر حصة سوقية كبيرة وتحظى بتقدير كبير من قبل المستهلكين.

