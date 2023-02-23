المملكة المتحدة تصدر تحذيرًا من السفر إلى فرنسا

أصدرت السلطات البريطانية تحذيرًا بالسفر لمواطنيها الذين يعتزمون زيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة، بسبب إضراب جماعي متوقع في 7 مارس.

وبشكل أكثر تحديدًا، حذرت النقابات في جميع أنحاء فرنسا من أن الإضراب الجماعي. قد يؤثر على السياحة ويلغي الرحلات الجوية.

وقال جان لوك ميلينشون، المرشح الرئاسي السابق عن حزب فرانس أنبويد (LFI) اليساري المتشدد. خلال مسيرة في مدينة مونبلييه الجنوبية: “سنوقف كل شيء في 7 مارس. كل شيء في كل مكان يجب أن يتوقف”.

وتأمل النقابات في أن يؤثر الإضراب على إصلاح المعاشات التقاعدية للرئيس إيمانويل ماكرون. لأن الإصلاح الجديد سيترك بعض العمال يواجهون سن تقاعد أعلى أو مدفوعات تقاعدية مخفضة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون إصلاح المعاشات التقاعدية الجديد مفيدًا لمجموعات عمال معينة مقارنة بالآخرين. حيث يقول بعض الأشخاص إن أصحاب الدخل المرتفع يمكنهم الاستفادة أكثر من العمال ذوي الأجور المنخفضة. إذا بدأ هذا النظام في التطبيق.

ويخشى البعض الآخر من أن الإصلاح يمكن أن يؤدي إلى الحماية والاضطراب الاجتماعي. حيث يخشى العمال من أن معاشاتهم التقاعدية سيتم قطعها أو قد يضطرون إلى العمل لفترة أطول. حتى يكونوا مؤهلين للحصول على معاش تقاعدي.

وأشار بيان بشأن الحدث إلى أن “العديد من النقابات دعت إلى إضراب شامل للقطاعات ومظاهرات في جميع أنحاء فرنسا. يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس. وقد تبدأ الحركة الصناعية في المساء قبل يوم الإضراب وتستمر حتى صباح اليوم التالي”.

بالنظر إلى الإضرابات السابقة، انسحب العديد من العمال من قطاعات النقل والتعليم والطاقة. مما تسبب في حدوث بنى تحتية رئيسية. في الشهر الماضي. شهد الإضراب خروج العديد من عمال النقل ، مما أدى إلى إلغاء رحلات من قبل Eurostar و Ryanair و British Airways.

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