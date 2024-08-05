المملكة المتحدة تواجه أعنف أعمال شغب منذ أكثر من 10 سنوات

تهز أعمال الشغب على نطاق غير مسبوق المملكة المتحدة، وخاصة إنجلترا، بعد الهجوم بالسكين الذي قتل فيه ثلاثة أطفال. وأصيب عشرة أشخاص آخرين في ساوثبورت، يوم الاثنين 29 جويلية.

منذ الهجوم بالسكين الذي قُتل فيه ثلاثة أطفال، تضاعفت المظاهرات المعادية للأجانب والإسلاموفوبيا والمناهضة للمهاجرين في العديد من المدن البريطانية.

ودعا رئيس الوزراء كير ستارمر إلى القيام “بكل ما يلزم لتقديم هؤلاء البلطجية إلى العدالة في أسرع وقت ممكن”.

وتعرض فندقان للهجوم في أقل من 24 ساعة، واستهدفت الشرطة بالمقذوفات. ونظمت مظاهرات مناهضة للمهاجرين في عدة مدن خلال أسبوع.

ولم تشهد البلاد مثل هذا التفشي منذ عام 2011، بعد وفاة الشاب المختلط العرق، مارك دوغان، الذي قتلته الشرطة في شمال لندن.

ومنذ يوم الثلاثاء 30 جويلية، جرت مظاهرات معادية للأجانب من ليفربول إلى هال عبر بلفاست، ليدز، وسندرلاند. وفي ساوثبورت، تم استهداف مسجد.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن فريقًا من وكالة فرانس برس حطم المتظاهرين الكاميرا الخاصة به.

وفي ألدرشوت، تجمع عشرات الأشخاص الذين يحملون لافتات مكتوب عليها كلمات معادية لطالبي اللجوء بشكل سلمي. وخرجت مظاهرات أخرى، لا سيما في بولتون وويماوث.

وفي يوم الأحد، هاجم حوالي 700 شخص فندقًا يأوي طالبي اللجوء في روثرهام.

وألقيت مقذوفات مثل الزجاجات والعلب والكراسي وقطع طويلة من الخشب على المبنى وعلى ضباط الشرطة المصطفين أمامه.

وقالت الشرطة المحلية إن عشرة من ضباط الشرطة على الأقل أصيبوا في الموقع. لكن لم يصب أي من موظفي الفندق أو النزلاء.

وحطم بعض المشاركين نوافذ المؤسسة، وأشعلوا النار، وألقوا مقذوفات على الشرطة، بينما ردد آخرون شعارات مثل “أطفئوهم”.

وبعد ساعات قليلة، تم استهداف فندق آخر، هذه المرة في برمنغهام، من قبل “مجموعة كبيرة من الأفراد”. حسبما أعلنت الشرطة المحلية، التي حددت أن أحد عملائها أصيب.

ما هو رد فعل الحكومة؟

ووصفت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر هذه الأفعال بأنها “مروعة للغاية”. في حين وعد رئيس الوزراء بأن حكومته ستفعل “كل ما يلزم لتقديم هؤلاء البلطجية إلى العدالة في أسرع وقت ممكن”.

ووعد كير ستارمر بأن “أولئك الذين شاركوا في أعمال العنف هذه سيواجهون القوة الكاملة للقانون”.

كما وضعت وزارة الداخلية نظام حماية للمساجد التي يمكن أن تكون موضعاً لأعمال الكراهية.

ويمكن لأي مسجد إبلاغ السلطات للاستفادة منه، لكن موارد الشرطة لن تكون كافية، بحسب المجلس الإسلامي.

وقال مديرها شوكت واريش لوكالة فرانس برس إن شركة أمن المساجد، التي تقدم خدمات أمنية للمساجد. تلقت طلبات من “أكثر من 100 مسجد” من بين نحو 2000 مسجد في البلاد.

وأشارت الشرطة أيضًا إلى أنها اعتقلت ما يقرب من 150 شخصًا منذ يوم السبت.