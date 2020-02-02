المنتجات الفلاحية: نحو إنجاز مسح وطني لاحتياجات العائلات الجزائرية

تعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، على إجراء مسح وطني حول الطلب على المنتجات الفلاحية على مستوى العائلات الجزائرية.

وحسبما أفاد به المدير المركزي للإحصائيات الفلاحية وأنظمة المعلومات بالوزارة، بدني أحمد، لـ”واج”، سيمكن هذا المسح، القطاع، من معرفة الاحتياجات الوطنية الفعلية من المنتجات الفلاحية.

ويأتي هذا الإجراء، في إطار الهدف المسطر من طرف الحكومة، للتحكم أكثر في الواردات وتقليصها.

وتعمل المديرية المركزية للإحصائيات، على التنسيق مع مصالح الديوان الوطني للإحصائيات بغرض انتهاج نفس المناهج الاحصائية بالنسبة لمختلف المؤشرات.

و يرتقب تشكيل فرق عمل بين الطرفين، تضم كل أقسام الاحصائيات، حسب ذات المسؤول.

وتعمل الوزارة على وضع برنامج لرقمنة كل الهياكل التابعة للقطاع الفلاحي، يمس كافة الهياكل التابعة لقطاع الفلاحة والغابات.

وسيسهل هذا البرنامج، الإجراءات على الفلاحين، من خلال توفير بوابات إلكترونية وتوفير شبكة معلوماتية لصالحهم.

وينتظر في إطار هذا البرنامج، تحميل الملفات التي تخص الشعب الفلاحية، ووضع بطاقات رقمية تحت تصرف الفلاحين توضح هوية الفلاح ونشاطاته.