المنتخب الأولمبي في تربص مغلق تحضيرا للألعاب العربية

أعلنت المديرية الفنية الوطنية لـ”الفاف” عن برمجة تربص مغلق، خاص بالمنتخب الأولمبي، تحسبا للمشاركة في الألعاب العربية الجزائر 2023، المقررة ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية المقبل.

وكشفت “الفاف” في موقعها الرسمي أمس الثلاثاء، عن توجيه الدعوة لـ 28 لاعبا، من أجل الدخول في تربص مغلق بفندق “أمستردام” بالرويبة بالعاصمة، قبل اختيار القائمة النهائية.

وذكرت الاتحادية، في السياق ذاته، بأن المديرية الفنية عيّنت التقني، رشيد آيت محمد، مدربا رئيسيا لمنتخب أقل من 23 سنة، الذي سيشارك في الدورة العربية.

مشيرة إلى أن آيت محمد، سيعمل بمساعدة بدر الدين دحمان المدير الفني الجهوي للجزائر، إلى عبد الصمد ناصر المدير الفني الجهوي لعنابة في منصب محضر بدني، بينما تم اختيار برانسي بوخالفة من أكاديمية سيدي بلعباس، لمنصب مدرب الحراس.

يذكر أن المنتخب الأولمبي، يتواجد في المجموعة الأولى ضمن الألعاب العربية، رفقة كل من عمان ولبنان والسودان.

وجاءت قائمة أولمبيي الخضر على النحو التالي: