المنتخب المحلي يخوض تربصا تحضيريا استعداداً للشان

دخلت عناصر المنتخب الوطني المحلي، أمس الإثنين، تربصا تحضيريا تحسبا لكأس أمم إفريقيا، والتي من المقرر أن تستضيفها الجزائر بداية من 13 جانفي لغاية 4 فيفري.

وحسب بيان الفاف عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، فإن الجهاز الفني بقيادة الناخب المحلي، مجيد بوقرة، حدد قائمة 28 لاعباً معنيا بالمشاركة في الشان.

وللدخول في تربص تحضيري في مركز التحضيرات التقنية بسيدي موسى، حيث خاضت عناصر الخضر حصة تدريبية أمس الإثنين على الساعة السادسة مساءً.

وأضاف البيان، المنتخب الوطني المحلي، سيكون برنامج لنهار اليوم الثلاثاء:

10 صباحًا – 11 صباحًا: القيام بفحوصات طبية.

11 صباحًا: العمل في صالة تقوية العضلات.

6:00 مساءً: جلسة تدريبية.

9 مساءً – 11 مساءً: الخضوع للإسترجاع والعلاج.