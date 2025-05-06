المنتخب الوطني المحلي يواصل التحضيرات لموقعة الإياب أمام غامبيا

يواصل لاعبو المنتخب الوطني المحلي تحضيراتهم الجدية لمباراة الإياب الحاسمة أمام منتخب غامبيا، في إطار إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين (الشان) 2025.

وتجرى التدريبات في أجواء حماسية وتركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني. بقيادة المدرب الوطني، مجيد بوقرة، إذ يعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل السلبي في مدينة “باكاو”.

ويركز الطاقم الفني على الجوانب التكتيكية وتنويع الحلول الهجومية، من أجل تحقيق الفوز وبلوغ النهائيات. في المباراة المقررة يوم الجمعة على أرضية ملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

المعنويات مرتفعة داخل المجموعة، في ظل دعم الأنصار المرتقب. خاصة بعد قرار السلطات بفتح أبواب الملعب مجانًا أمام الجماهير.