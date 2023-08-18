المنتخب الوطني سيدات يفوز على بورندي ضمن البطولة الإفريقية لكرة الطائرة

حققت سيدات المنتخب الوطني لكرة الطائرة، أمس الخمس، أول فوز لهن، على حساب بورندي، ضمن البطولة الإفريقية الجارية بالكاميرون.

وحققت المنتخب الوطني للسيدات، فوز ساحق في هذه المباراة، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، لحسبا الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

كما ياتاي هذا الفوز، بعد تعثر سيدات الخضر، في خرجتهم الاولى ضمن هذه البطولة الإفريقية، أمام مصر، بثلاثة أشواط دون رد.

ومن المقرر ان سيدات كرة الطائرة الجزائرية، اليوم الجمعة، ثالث مباراة لهم ضمن هذه البطولة الإفريقية، في واجهة سيدات منتخب مالي.