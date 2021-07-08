المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما في ضيافة السفير الجزائري بمصر

استضاف السفير الجزائري بمصر، محمد صلاح لدجوزي، أمس الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، بمقر السفارة.

وكان رئيس الفاف شرف الدين عمارة، على رأس بعثة المنتخب الوطني، التي حظيت باستقبال السفير الجزائري بمصر محمد صلاج لدجوزي.

وحرص السفير الجزائري، على شكر وتكريم، تعداد الخضر، نظير تألقهم في بطولة كأس العرب، باحتلالهم للمركز الثاني.

ومن جهته، حرص رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، على توجيه الشكر للسفير محمد صلاح لدجوزي، وكل أعضاء السفارة، بالنظر للدعم الذي قدموه للمنتخب الوطني طيلة فترة تواجدهم بمصر.

واختتم هذا الاستقبال، بأخذ صورة جماعية تذكارية، في مقر السفارة الجزائرية بمصر، والتي ضمت كل أعضاء المنتخب الوطني، بالإضافة لرئيس الفاف شرف الدين عمارة، والسفير محمد صلاح لدجوزي.