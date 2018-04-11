المنتخب الوطني لكرة اليد يباشر تحضيراته لألعاب البحر المتوسط

دخل المنتخب الوطني لكرة اليد (أكابر رجال)، اليوم الأربعاء، في تربص تحضيري بفندق زرالدة، تحضيرا لألعاب البحر المتوسط 2018، المقررة بإسبانيا.

واستدعى المدرب الوطني، سفيان حيواني، قائمة موسعة من اللاعبين للمشاركة في هذا التربص التحضيري، والتي ضمت 26 لاعبا محليا.

بينما استثنى سفيان حيواني، 4 لاعبين مغتربين من هذا التربص، رغم تواجدهم في القائمة الموسعة، للاعبين المعنيين بهذه المنافسة.

وسيدوم هذا التربص الذي باشره عناصر المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الأربعاء، إلى غاية يوم السبت الـ14 من أفريل الجاري.

وجاءت قائمة العناصر الوطنية المعنية بهذا التربص، على النحو التالي: