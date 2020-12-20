المنتخب الوطني للجيدو يتوج باللقب الإفريقي حسب الفرق

تحصل على ٦ ميداليات في الفردي منها ذهبية “بلقاضي”

توجّ المنتخب الوطني للجيدو أكابر، إناث وذكور، أمس الأحد، بلقب البطولة الإفريقية “حسب الفرق”، بعد فوزه في النهائي على المنتخب السنغالي.

وبلغ المنتخب الجزائري للجيدو نهائي الطبعة الـ 41 من المنافسة القارية التي احتضنتها مدغشقر من 17 إلى 20 ديسمبر الجاري، والمؤهلة للألعاب الأولمبية في طوكيو 2021، بعد فوزه في نصف النهائي على المنتخب الغابوني، حيث كان المنتخب الجزائري قد أعفي من تصفيات الدور الأول.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قالت المصارعة، أمينة بلقاضي، المتوجة بالميدالية الذهبية في فئة أقل من 63 كلغ، إنها جد سعيدة بهذا التتويج، الذي جاء ثمرة اجتهاد ومثابرة جميع المصارعين، وأتمنى أن يكون هذا اللقب لبنة أخرى تضاف إلى إنجازات الجيدو الجزائري في المحافل الدولية.

وفي منافسات الفردي، حصدت الجزائر ست ميداليات، ذهبية وثلاث فضيات وبرونزيتين، حيث توجّت بالذهب المصارعة، أمينة بلقاضي، في وزن أقل من 63 كلغ، فيما حقّق الفضيات الثلاث كل من عبد الرحمن بن عمادي في أقل من 90 كلغ، ومحمد سفيان بلرقعة في وزن أكثر من 100 كلغ، وصونيا أصلاح في وزن أكثر من 78 كلغ، أما البرونزيتين، فقد كانتا من نصيب الثنائي فتحي نورين في أقل من 73 كلغ وكوثر وعلال في أقل من 78 كلغ.