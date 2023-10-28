المنتخب الوطني للسباحة يحقق 6 ميداليات في البطولة العربية

تمكن المنتخب الوطني للسباحة، من تحقيق 6 ميداليات. في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية بالحوض الكبير 2023 50 متر.

والتي تجرى فعالياتها بأبوظبي الإماراتية، في الفترة الممتدة من 27 أكتوبر لغاية 30 أكتوبر، بمسبح “محمد بن زايد”.

وتمكن السباح عرجون عبد الله، من إهداء الجزائر ميدالية ذهبية، في سباق 50 متر ظهر بتوقيت قدره 26 ثانية و33 جزء من الثانية.

كما توج جواد صيود كذلك بالذهب، في تخصص 200 متر متنوع وبتوقيت قدره دقيقتين و 86 جزء من الثانية.

وفي منافسات السيدات، حققت السباحة نسرين مجاهد، ذهبية سباق 100 متر فراشة بزمن 1 دقيقة و 3 ثانية و61 جزء من الثانية.

بالإضافة لهذا، تمكن الثنائي إيمان زيتوني وجيهان بن شاذلي، من التتويج بالميداليتين الذهبية و البرونزية، في سباق 200 متر متنوع.

وحققت زيتوني رقما قياسيا في السباق، مكنها من تحقيق الذهب برقم 2 دقيقة و24 ثانية و81 جزء من الثانية.

فيما حققت بن شاذلي صاحبة البرونزية رقم 2 دقيقة و27 ثانية و 25 جزء من الثانية.

وعلى الصعيد الجماعي، حقق المنتخب الجزائري، ذهبية سباق 100 متر أربع سباقات مختلط رجال وسيدات.

فيما توج الرباعي صيود، عرجون، مجاهد وبن شاذلي، المركز الأول بتوقيت قدره 3 دقائق و 47 ثانية و 17 جزء من الثانية.