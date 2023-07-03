الجزائر تشارك بـ 23 سباحا في الألعاب العربية

ستكون الجزائر ممثلة بـ 23 سباحا وسباحة، في منافسة السباحة الخاصة بالألعاب العربية، التي ستجرى ما بين الـ 5 والـ 10 جويلية الجاري، بمركب الأولمبي المائي ميلود هدفي بوهران.

وكشفت اليوم الاثنين، الاتحادية الجزائرية للسباحة. عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني، التي ضمت 12 سباحا و11 سباحة.

ويقود المنتخب الوطني للرجال، البطل جواد صيود، إلى جانب كل من منصف بلمان، وعلام أسامة، وعاشور سفيان ثالث. وعمار أكرم أمين وبن زيدون فارس، وبوعلي رضوان. وفداق حسين شريف، وبوزية يوسف، ورمزي شوشار، وبن بارة منصف وهشام طايبي.

ولدى السيدات، فقد تم اختيار البطلة آمال مليح، إلى جانب سمارة عبد اللاوي، ومجاهد نسرين، وماجدة شيباركة، وبن منصور ريمة، ومروة مرنيز. وليليا سهام ميدوني، وتوامي مليسا. ونفسي حميدة رانيا، وبن شادلي جيهان، وزيتوني إيمان كوثر.