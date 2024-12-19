المنتخب الوطني للكاراتي يحصد أربعة ميداليات في بطولة العام للصم

حصد المنتخب الوطني للصم، في رياضة الكاراتي، أربعة ميداليات، من مشاركته في البطولة العالمية للكاراتي 2024، التي جرت بماليزيا.

وتوزعت الميداليات التي نالها مصارعي المنتخب الوطني في هذه البطلة العالمية، على ذهبيتين، ميدالية فضية، وأخرى برونزية.

وكان الذهب من نصيب كل من المصارع حساني يوسف شعبية (84كلغ)، والميدالية الذهبية الثانية نالها المصارع كراح حاج (84كلغ).

وأحرزت الجزئارية الأخرى قادرة أماني، الميدالية الفضية، في الوزن المفتوح سيدات، بينما اكتفى العربي محمد بالميدالية البرونزية، في وزن (67كلغ).