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الرياضة

المنتخب الوطني للمبارزة يستهدف تصدر الألعاب العربية

بقلم محمد.ل
المنتخب الوطني للمبارزة يستهدف تصدر الألعاب العربية
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يسعى المنتخب الجزائري للمبارزة، لانتزاع المرتبة الأولى في ترتيب الميداليات، من خلال حصد أكبر عدد من الألقاب في الأسلحة الثلاثة (سيف-شيش-حسام) في الألعاب العربية 2023. حسبما أكده المدير الفني الوطني، بلال هادي.

وقال بلال هادي، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للجنة المنظنة للألعاب العربية: “هدفنا احتلال المرتبة الأولى في ترتيب الميداليات. ومن أجل ذلك سنشارك في الفردي وحسب الفرق لتحقيق مبتغانا”.

موضّحا في السياق ذاته: “منذ نهاية ألعاب البحر المتوسط السنة الماضية بوهران، ونحن في تحضيرات مستمرة .

للإشارة تنطلق منافسات المبارزة بعد غد الأحد، الـ 9 جويلية بالمركز الرياضي النسوي ببن عكنون.

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