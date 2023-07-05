الألعاب العربية.. مفاجآت ومحطات تاريخية مميزة في حفل الافتتاح

كشفت اللجنة المنظمة للدورة الـ 15 للألعاب العربية “الجزائر 2023” عن تفاصيل حفل الافتتاح المرتقب، مساء اليوم الأربعاء، بملعب 5 جويلية 1962، والذي سيكون استثائيا وعالميا في آن واحد.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، بأن حفل الافتتاح المبرمج سهرة اليوم بداية من الساعة الـ 21:00، سيكون مميزا بالكثير من اللوحات التي تسير ضمن المجهودات المعتبرة والابداع الذي قام به جل المنظمين لهذا الحدث الرياضي العربي الكبير.

مضيفة بأنه: “قد سهرت الفرق الفنية والتقنية والإدارية على تنفيذ عرض الافتتاح الموسوم بعنوان “صميم”.

كما أشارت إلى مشاركة العديد من الفنانين والتقنيين ويتوزعون على النحو التالي :100 عنصر (الموسيقي) وعنصرا ( الكورال) و18فنانا (التمثيل والأداء والغناء) و300 (راقص) و60 فنانا مؤطرا في مجال الكوريغرافيا والسينوغرافيا والموسيقى و63 فنانا موزعين على ورشات والازياء والملابس وتنفيذ الديكور والاكسسوارات، و50 مصمما في مجال ثلاثي الأبعاد والفيديو و70 تقنياو ألاتي والطاقم المؤطر(الديوان الوطني للثقافة والإعلام).

وينتظر أن يكون العرض من مستوى عال وجذّاب تستخدم فيه التكنولوجيات الحديثة يرافق العمل الفني والابداع المتميّز.

وعن تفاصيل العرض الفني خلال حفل الافتتاح. فانه يبدأ في فضاء مظلم، يبدأ بدخول موسيقيين بألاتهم المضيئة، من جانب الخشبة.. يليه دخول راقصين حاملين كتب مضيئة يمثلون الذاكرة، يتبعه دخول شخصية ” التاريخ ” الممثلة في الراوي الرئيسي للعرض.

ويتقاسم سرد العرض الى جانب شخصية ” التاريخ ” خمس شخصيات أخرى تمثل كل واحدة حقبة زمنية ، وهي كالتالي : “مرحلة ما قبل التاريخ” و”مرحلة العصور القديمة” و”مرحلة الفترة الإسلامية” و”مرحلة المقاومة والتحرر” و”مرحلة الجزائر الحديثة”.

ومن ثم تجتمع الشخصيات الخمس لتبرز الموروث المادي وغير المادي للجزائر المصنف عالميا من قبل منظمة اليونيسكو.

كما يشمل العرض لوحة استعراضية لجمال طبيعة الجزائر. ثم لوحة مبرزة ثراء الموروث الثقافي و الفني للجزائر .. وتختتم بمشهد ترحيبي للمشاركين وضيوف الجزائر.. ليتطرق العرض بعد ذلك الى عودة تموقع الجزائر في المشهد الإقليمي والدولي.

وسيحمل أيضا لوحة استعراضية رياضية في مشهد لمختلف الرياضات. وكذا المنشأت الرياضية، والى جانب ذلك التنويه بتميّز الجمهور الجزائري في صنع الفرجة ومساهمته في إنجاح مختلف التظاهرات الرياضية.

وتشمل اللوحة الختامية للعرض، أغنية ولوحة تعبيرية وكوريغرافية .. ثم الألعاب النارية.