المنتخب الوطني يتوجّ أفضل منتخب عربي عام 2021        

تحصّل المنتخب الوطني على جائزة أفضل منتخب عربي في الاستفتاء السنوي السابع. الذي ينظمه الإتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وشارك في الإستفتاء 100 إعلامي رياضي. واعضاء من مختلف الإتحادات وجمعيات الصحافيين الرياضيين العرب الذين شاركوا في التصويت.

كما توّج ياسين براهيمي أحسن لاعبي عربي لعام 2021. فيما عاد المرتب الثاني للقطري أكرم عفيف.

وتقدّم “محاربو الصحراء” على كل من المغرب. تونس.قطر. السعودية وفي الأخير مصر.

وترأس نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بدر الدين الإدريسي لجنة الإستفتاء بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد العربي، بعملية فرز الترشيحات.