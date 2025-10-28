المنتخب الوطني النسوي يحجز تأشيرة التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2026

حقق المنتخب الوطني الجزائري للسيدات، اليوم الثلاثاء، إنجازًا مهمًا بتأهله رسميًا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.

وذلك بعد فوزه المستحق على نظيره الكاميروني بنتيجة 1-0، في مباراة الإياب التي جرت بملعب الوحدة في مدينة دوالا الكاميرونية.

وسجلت الهدف الوحيد في اللقاء اللاعبة مارين دافر، المحترفة في صفوف بريستول سيتي الإنجليزي، عند الدقيقة الـ25 من الشوط الأول. لتمنح الجزائر فوزًا ثمينًا خارج الديار وتأكيدًا لتفوقها في هذه المواجهة المزدوجة.

وكان المنتخب الجزائري للسيدات قد فاز أيضًا في مباراة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي بملعب ميلود هدفي في وهران بنتيجة 2-1. ليحسم مجموع المباراتين 3-1 لصالحه، ويضمن بطاقة العبور إلى العرس القاري عن جدارة واستحقاق.

وبهذا الإنجاز، تواصل سيدات الجزائر كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم النسوية الوطنية. بعودة قوية إلى الساحة الإفريقية بعد أداء مميز في التصفيات أمام منافس من العيار الثقيل.

جدير بالذكر أن النسخة الـ16 من كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 ستُقام في المغرب، للمرة الثالثة على التوالي، وتعرف مشاركة أبرز المنتخبات الإفريقية الطامحة للتتويج باللقب القاري.