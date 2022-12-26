المنتوجات التي تحمل رموز وألوان تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية .. الوزارة توضح 

اطلقت وزارة التجارة وترقية الصادرات حملة تحسيسية حول المنتوجات التي تحمل رموز و ألوان تمس بالعقيدة الدينية و القيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري .

وأنهت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك إلى كافة المتعاملين والمستهلكين عن تنظيم حملة تحسيسية حول المنتوجات التي تحمل رموز وألوان تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية.

وستنظم هذه الحملة بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك وذلك خلال الفترة الممتدة مابين 3و 9جانفي 2023 المقبل.

واوضخت الوزارة في ذات البيان ان هدف من الحملة نشر الوعي بين المتعاملين الإقتصاديين والستهلكين حول المخاطر والعواقب السيئة التي تنجر عن تداول مثل هذه المنتوجات في السوق الجزائرية. وايضا تواجدها عبر المساجد والمدارس. خاصة وأنها طالت العاب الاطفال، الادوات المدرسية، الملابس، وأيضا المصحف الشريف.

وستعرف خلال تنظيم هذه الحملة تنشيط عدد من الحصص التفاعلية عبر القنوات التلفزيونية وإرسال رسائل قصيرة للتوعية عبر شبكات التواصل الإجتماعي. بالإضافة تنظيم حملات تحسيسية في الساحات العمومية والمراكز التجارية.