المنسق العام لبارادو: “حرمنا من ضربة جزاء شرعية أمام بلوزداد”

فتح المنسق العام لفريق أتليتيك بارادو، مراد بونفوف، النار على حكم مباراة الداربي، التي جمعت الفريق أمس الخميس، بشباب بلوزداد، ضمن تسوية الجولة الـ 17.

وفي تصريحات بعد المواجهة التي انتهت بتعادل إيجابي بهدف لمثله. أكد بونفوف، بأن الحكم حرم فريقه من ضربة جزاء شرعية.

وقال في هذا الصدد: “تعرضنا للظلم في عدة مباريات..اليوم حرمنا من ضربة جزاء شاهدها الجميع. كما أن الحكم رفض منح بطاقة حمراء لمدافع بلوزداد بعد اعتداءه على بوزيدة”.

كما أشار المنسق العالم لـ”الباك” إلى أن الفريق يتعرض للظلم باستمرار. مضيفا: “في لقاء شبيبة القبائل كانت هناك ضجة كبيرة..وأمام المولودية حرمنا أيضا من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة”.