المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: جانفي الأكثر سخونة على الإطلاق

أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأن شهر جانفي، كان الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق.

وتداولت وسائل إعلام، بيان تم نشره على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، أن هطول الأمطار على مستوى العالم بلغ مستوى قياسي في جانفي في أعقاب هطول أمطار قياسية شهر ديسمبر .

وكانت أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا أكثر رطوبة من المتوسط. بينما كانت أجزاء كبيرة من الجنوب الأفريقي وأمريكا الجنوبية أكثر جفافاً من المعتاد .

وامتد الاتجاه القياسي الذي شهده معظم عام 2023 إلى عام 2024. وللشهر الثامن على التوالي، تم تسجيل أرقام قياسية جديدة للحرارة.

كما وصلت درجات حرارة سطح البحر إلى مستوى قياسي لمدة 10 أشهر متتالية.

وقالت هيئة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، التي تستضيف المؤتمر السنوي لمؤتمر الأطراف، أنه بناءً على البيانات الحديثة، فإن “الحاجة الملحة للعمل المناخي لم تكن أكثر وضوحًا من أي وقت مضى”.

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