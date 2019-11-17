المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف: يجب ضبط النفس وانتخاب رئيس سيكون مخرجا للأزمة

أعلنت المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف عن دعمها الكامل للمسار الإنتخابي وللرئاسيات المزمع تنظيمها شهر ديسمب المقبل.

وحسب بيان للمنظمة تحوز”النهار اونلاين”على نسخة منه فقد أكدت أن دعمها جاء قناعة منها على ضرورة التحلي بروح المسؤولية.

وأكدت المنظمة أنه والتزاما منها بمبادئ أول نوفمبر و مواصلة لرسالة الشهداء والأوضاع التي تمر بها البلاد اقتصاديا و سياسيا ارتأت إلى أن الإنتخابات أمر لابد منه.

كما ناشدت المنظمة جميع الأطراف إلى ضرورة ضبط النفس لمواجهة التحديات المقبلة، كما دعت أصحاب المؤسسات إلى ضرورة تنوير العمال بضرورة المشاركة في الإنتخابات.

وأشار البيان إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية سيخرج البلاد من الأزمة سيكون بداية لجميع الحلول للمشاكل الحالية.