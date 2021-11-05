المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تطلق تطبيق ” اشكي” للتبليغ عن المضاربة

اعلنت رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي عبر حساب المنظمة على الفيسبوك عن إطلاق تطبيق الكتروني جديد للتبليغ عن المضاربة. وحسب رئيس المنظمة التطبيق الجديد يحمل اسم “اشكي” وهو مخصص لتلقي الشكاوى والتبليغات. حيث يحتوي على خدمات عديدة منها التبليغ عن رصد حالات مضاربة.

واوضح مصطفى زبدي ان الهدف من هذا التطبيق تقريب المنظمة من المستهلك. بالإضافة إلى نقل إنشغالاته وكل من يهمه إلى المتعاملين الإقتصاديين وأيضا الإدارات. كما يحتوي هذا التطبيق على خانات مخصصات حسب القطاعات والمؤسسات المعنية بالتجاوزات.

ودعا زبدي من خلال الفيديو الذي نشره عبر الصحفة الرسمية للمنظمة الادارات الجزائرية التعاون مع المنظمة متتمنيا ان يكون هذا التطبيق اداة من ادوات التغيير وكذا أدات لحماية المصالح المادية والمعنوية للمستهلك.

وكان شعار المنظمة اليوم عند دخول تطبيق اشكي حيز الخدمة هو: حربنا ضد المضاربين تنطلق بقوة اليوم … يدٌ بيد للتغيير القوي لواقعنا التجاري المعاش.

https://www.facebook.com/watch/?v=635642454483093

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