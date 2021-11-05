المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تطلق تطبيق ” اشكي” للتبليغ عن المضاربة
اعلنت رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي عبر حساب المنظمة على الفيسبوك عن إطلاق تطبيق الكتروني جديد للتبليغ عن المضاربة. وحسب رئيس المنظمة التطبيق الجديد يحمل اسم “اشكي” وهو مخصص لتلقي الشكاوى والتبليغات. حيث يحتوي على خدمات عديدة منها التبليغ عن رصد حالات مضاربة.
واوضح مصطفى زبدي ان الهدف من هذا التطبيق تقريب المنظمة من المستهلك. بالإضافة إلى نقل إنشغالاته وكل من يهمه إلى المتعاملين الإقتصاديين وأيضا الإدارات. كما يحتوي هذا التطبيق على خانات مخصصات حسب القطاعات والمؤسسات المعنية بالتجاوزات.
ودعا زبدي من خلال الفيديو الذي نشره عبر الصحفة الرسمية للمنظمة الادارات الجزائرية التعاون مع المنظمة متتمنيا ان يكون هذا التطبيق اداة من ادوات التغيير وكذا أدات لحماية المصالح المادية والمعنوية للمستهلك.
وكان شعار المنظمة اليوم عند دخول تطبيق اشكي حيز الخدمة هو: حربنا ضد المضاربين تنطلق بقوة اليوم … يدٌ بيد للتغيير القوي لواقعنا التجاري المعاش.
https://www.facebook.com/watch/?v=635642454483093
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دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، إلى الابتعاد عن استخدام الزيوت غير المشبعة للقلي العميق. أو استخدامها في أي طعام يوضع على النار ويتعرض لدرجة حرارة. لأنها تَفسَد سريعاً وتتأكسد بسهولة، وخاصةً عند تعرّضها للحرارة.
وتشمل بعض الأمثلة على الزيوت غير المشبعة الصويا، الذرة، بذور دوار الشمس، العصفر، الفول السوداني، الكانولا، بذرة القطن. وتكمن خطورة هذه الزيوت في أن أحد المركّبات الكيميائية ينشأ عند تعرّض هذه الزيوت الخفيفة وغير المشبعة للحرارة أو القلي.
وأشارت المنظمة أن هذه المركبات الكيميائية، هي النواتج النهائية لأكسدة الدهون المتقدّمة (ALOEP). وتحمل هذه المركبات أثراً سلبياً على القلب. وقد تزيد من خطر الإصابة بأنواعٍ معيّنةٍ من السرطان. حتى أن بعض الآثار المحتملة لهذه المركبات قد تكون أكثر خطورةً من الآثار التي يسببها استهلاك السكر.
أما عن أفضل أنواع الزيوت للقلي العميق، فتشمل كل من زيت جوز الهندي، الوَدَك وهو دسم اللحم البقري، أو الدهون البقرية. السمن الحيواني وهو الزبدة المصفّاة من الجزيئات الصلبة التي تمنحنا الدهن الصافي، ويعدّ أحد الخيارات الجيدة للقلي. زيت الزيتونو زيت الأفوكادو.