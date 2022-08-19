المنيعة.. الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة الكوابل واسترجاع 35 قنطار من النحاس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المنيعة، من توقيف أربعة أشخاص ينشطون ضمن جمعية أشرار تقوم بسرقة الأسلاك الكهربائية و النحاسية.

وفي هذا السياق تتراوح أعمار الموقوفين بين 22 و 51 سنة تقوم بعملية السرقة باستعمال شاحنة تحميل ترقيم إحدى الولايات المجاورة،

هذا و بعد إعداد خطة عمل محكمة أسفرت العملية على توقيف الشاحنة و بداخلها أكياس من الأسلاك الكهربائية و النحاسية وزنها 35 قنطارا و مبلغ مالي قدره 456000.00 دج و القبض على أربعة أشخاص.

فيما يظل ثلاثة آخرون في حالة فرار و بعد إنشاء ملف جزائي أحيل المعنيون أمام الجهات القضائية بالمنيعة.

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