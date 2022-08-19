المنيعة.. الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة الكوابل واسترجاع 35 قنطار من النحاس
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المنيعة، من توقيف أربعة أشخاص ينشطون ضمن جمعية أشرار تقوم بسرقة الأسلاك الكهربائية و النحاسية.
وفي هذا السياق تتراوح أعمار الموقوفين بين 22 و 51 سنة تقوم بعملية السرقة باستعمال شاحنة تحميل ترقيم إحدى الولايات المجاورة،
هذا و بعد إعداد خطة عمل محكمة أسفرت العملية على توقيف الشاحنة و بداخلها أكياس من الأسلاك الكهربائية و النحاسية وزنها 35 قنطارا و مبلغ مالي قدره 456000.00 دج و القبض على أربعة أشخاص.
فيما يظل ثلاثة آخرون في حالة فرار و بعد إنشاء ملف جزائي أحيل المعنيون أمام الجهات القضائية بالمنيعة.
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المنيعة: تفكيك شبكة دولية لتهريب وترويج المهلوسات وحجز 108 ألف قرص
كما تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمنيعة، من تفكيك عصابة مختصة في تهريب و ترويج الأقراص المهلوسة من ولايات الجنوب الى ولايات الشمال قصد ترويجها
و تم خلال العملية التى كانت بعد معلومات مؤكدة توقيف 3 اشخاص، وحجز 108 قرص مهلوس منها 84 الف من نوع بريغابالين 300 ملغ. و 24 الف قرص من نوع ريفوتريل.
الى جانب وسيلة النقل و اجهزة اتصال و اموال3. كما تم توقيف 3 مشتبه فيهم فيما جاري البحث عن ثلاثة آخرين.
و كشفت التحقيقات، أن مصدر الأقراص المهلوسة هو دولة مالي. اين يتم تهريبها الى ولاية تمنراست و من ثم تهريبها الى الولايات الشمالية من أجل ترويجها بأموال طائلة.
هذا و تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المنيعة. بعد استكمال الاجراءات القانونية بتهم خطيرة تتعلق بشبكة دولية لتهريب و ترويج المؤثرات العقلية و الاقراص المهلوسة و المتاجرة بها.
المنيعة: الشرطة توقف جمعية أشرار مختصة في سرقة المساكن
كما تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المنيعة ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 22 سنة.
ينشطون ضمن جمعية أشرار قامت بالسرقة من داخل مسكن متبوع بالتهديد بالاعتداء بواسطة سلاح أبيض بأحد أحياء مدينة المنيعة.
العملية تمت بعد إيداع شكوى من قبل الضحية مفادها تعرضها للسرقة من داخل مسكن مع التهديد بواسطة سكين، إستهدفت أغراض منزلية، هواتف نقالة و مبلغ مالي.
و على الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية مع تكثيف الأبحاث و التحريات قصد تحديد هوية الفاعلين.
أفضت نتائجها إلى توقيف المشتبه فيهم مع إسترجاع المسروقات.
حيث تم إنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية الحال أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية بالمنيعة.
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