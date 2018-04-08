«المهدي المنتظر» يحرق ابنه الرضيع ثم يتوجه إلى المسجد للصلاة في سطيف!

الجاني شاب ملتح كان يؤم الناس ويقيم الصلح بين الأزواج المتخاصمين
الأب القاتل كان على خلاف مع زوجته قبل أن يعيدها إلى البيت
اهتزت قرية بن ذياب الواقعة بإقليم بلدية قجال في سطيف على وقع حادثة قتل مروعة، راح ضحيتها طفل رضيع لا يتجاوز عمره 25 شهرا، ولم يكن الجاني فيها سوى والده. تفاصيل الواقعة التي هزت سكون قربة بن ذياب، كانت عندما راح والد الطفل الرضيع، وهو شاب ملتح عمره 28 سنة ويدعى «حسام. ب»، ينفذ جريمته بكل برودة دم، قبل أن يتوجه لتأدية الصلاة في مسجد القرية صباحا.
وحسب مصادر محلية موثوقة، فإن القصة تلخصت في نشوب نزاع بين الجاني وزوجته، وهو ما دفعها لمغادرة بيت الزوجية متجهة نحو بيت أهلها، قبل أن يقوم الزوج، مساء يوم الجمعة، بزيارة منزل أصهاره، لإقناعها بالعودة إلى منزل الزوجية، وهو الأمر الذي لم يحصل، غير أن الزوج طلب من زوجته الغاضبة السماح له بمرافقة ابنه المسملا «زيد.ب»، لتمضية كامل اليوم معه لاشتياقه إليه، وهو الطلب الذي وافقت عليه الزوجة.
وبعدما قضى الزوج ليلة الجمعة إلى السبت برفقة ابنه الرضيع، استيقظ في الصباح الباكر، وقام بحمل فلذة كبده وقام بخنقه، بعدها قام بلفه ببطانية صوفية ثم صب عليه كميات من الوقود، قبل أن يضرم النار فيه، تاركا وراءه ابنه الملفوف بالبطانية كتلة من اللهب، قبل أن يفارق الحياة ويتحول جسمه الصغير إلى جثة متفحمة. والمثير في الجريمة هو أن الجاني قام، فور ارتكاب فعله الشنيع، بالتوجه الى المسجد للحاق بصلاة الصبح ، ليعود بعدها إلى منزله ويقوم بإخبار والده المسن الذي يعيش معه في المنزل بتفاصيل ما حدث، لينتشر خبر الجريمة في سائر أرجاء القرية، ويهرول الجيران مسرعين إلى منزل الجاني والضحية، فيما حضرت مصالح الدرك الوطني، في وقت لاحق، إلى مسرح الجريمة وقامت بتطويقه، قبل أن تقوم بتوقيف الجاني.
كما تنقلت فرقة من الحماية المدنية إلى عين المكان، لنقل جثة الرضيع إلى مستشفى سعادنة عبد النور بسطيف، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا لمعرفة ملابسات ما حدث. وتفيد مصادر من محيط التحقيق أن الوالد القاتل الذي يعرفه كامل سكان القرية بأنه في كامل قواه العقلية، قد خاطب بعض من تحدث إليهم وأبلغهم بأنه هو «المهدي المنتظر».
كما تجدر الإشارة إلى أن الجاني كان معروفا بورعه وتردده بشكل دائم ومنتظم المسجد لتأدية الصلوات في أوقاتها، كما أنه كان يقوم بإمامة الناس عند غياب الإمام، ويشرف على عمليات الصلح بين الأزواج المتخاصمين، كما يقوم بعقد القران الشرعي.
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