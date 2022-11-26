الموافقة على عضوية الصحراء الغربية في مجلس السلم العالمي

أعلن مجلس السلم العالمي، موافقته بالإجماع على عضوية الصحراء الغربية في المجلس وانتخاب ممثلها كعضو في اللجنة التنفيذية.

كما أبدى ذات المجلس، دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد بيان المجلس الختامي الصادر عن الدورة الـ22 لجمعيته العامة، المنعقدة في العاصمة الفيتنامية هانوي من الـ 21 إلى الـ26 نوفمبر، استياءه الشديد لكون الصحراء الغربية ما تزال آخر مستعمرة إفريقية.

وهو ما يتعارض مع اتجاه العصر التاريخي الحالي نحو تحقيق التحرر الوطني والاستقلال وتقرير المصير والسيادة.

واضاف ذات البيان، نقلا عن وكالة الأنباء الصحراوية أن المجلس يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما اعرب المجلس عن إدانته الشديدة لاحتلال المغرب للصحراء الغربية، الذي أكد انه مثال صارخ للظلم والقمع وانتهاك القانون الدولي.