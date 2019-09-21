الموافقة على مشاركة القروي في المناظرات التلفزيونية للإنتخابات التونسية

وافقت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري بتونس، على طلب نبيل القروي، لتسجيل حصص ضمن مناظرات الدور الثاني الإنتخابات الرئاسية.

وحسبما أفادت به مؤسسة التلفزة التونسية، ستمكن القروي إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية، أو التسجيل، أو البث المباشر من السجن.

وأضافت، بأنها وجهت طلب إلى كل من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون، وقاضي التحقيق والوكيل العام لمحكمة الإستئناف.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، مرور كل من قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية.

للتذكير، رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، مطلبا بالافراج عن نبيل القروي، الموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أوت الماضي.