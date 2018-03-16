الموب تتعادل والجياسمبي وعين مليلة يواصلان الصدارة

تعادل مولودية بجاية سلبيا أمسية اليوم الجمعة ضد المُضيف سريع غليزان في الجولة ال23 من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس.

وفازت جمعية عين مليلة على شبيبة سكيكدة بهدف وحيد دون رد فيما تغلبت شبيبة بجاية على مولودية سعيدة بهدفين نظيفين.

وتغلب شباب عين الفكرون على جمعية وهران بنفس النتيجة في حين عاد أمل بوسعادة بالفوز من غالي معسكر بهدفين لهدف.

وفاز رائد القبة على أهلي برج بوعريريج بهدفين لهدف فيما خسرت مولودية العلمة ضد المُضيف وداد تلمسان بهدف وحيد.

وهزمت جمعية الشلف فريق شباب باتنة بهدفين لهدف بملعب محمد بومزراق بالشلف.

وبنتائج اليوم تقاسمت جمعية عين مليلة الصدارة مع شبيبة بجاية ب45 نقطة فيما بقي الموب في المركزالثالث ب43 نقطة.