“الموب” تحسم القمة و”الجياسمبي” تسقط برباعية كاملة

فازت مولودية بجاية على الضيف جمعية عين مليلة بهدفين نظيفين اليوم في الجولة ال26 من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس.

وسجل ثنائية الموب كل من لعرابة وأمير سلطان في الدقيقتين ال45 وال66 ليقترب أشبال أيت جودي من الصعود للرابطة الأولى.

وإنهزمت شبيبة بجاية برباعية لهدف ضد المُضيف مولودية العلمة فيما تغلب أهلي برج بوعريريج بثلاثية لهدفين ضد الضيف سريع غليزان.

وعاد رائد القبة بالفوز من سكيكدة ضد الشبيبة المحلية بثنائية لهدف فيما فازت مولودية سعيدة بهدفين نظيفين ضد شباب باتنة.

وفاز غالي معسكر بهدفين دون رد ضد الضيف وداد تلمسان بينما إنهزم شباب عين الفكرون ضد المُضيف أمل بوسعادة بهدف وحيد.

وبهذا بقيت مولودية بجاية في الصدارة ب52 نقطة وبفارق 4 نقاط عن جمعية عين مليلة و6 نقاط عن شبيبة بجاية.