الموسم الدراسي سيكون بثلاثة فصول..وزارة التربية تكشف

كشف، المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية، بختاوي عباس، أن الموسم الدراسي المقبل سيكون عاديا. باستثناء بعض الإجراءت المشددة التي سيتم تطبيقها لضمان سلامة التلاميذ.

وخلال مروره عبر القناة الإذاعية الأولى، أفاد ذات المسؤول بأن الوزارة سطرت إستراتجية تعتمد على ثلاث مرتكزات أساسية. والمتمثلة في ضمان صحة التلاميذ، بالإضافة إلى مواصلة التدريس الحضوري، وكذا تطوير التعليم عن بعد والتعليم ذاتي.

وأشار، بختاوي، بأن السنة الدراسية ستكون عادية بثلاثة فصول، ولا يوجد أي تغيير في هذا الأمر.