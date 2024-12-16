المولودية تتفق مع مدربها السابق التونسي بن يحيى

توصلت إدارة مولودية الجزائر، إلى اتفاق مبدئي مع التقني التونسي، خالد بن يحيى، من أجل قيادة الفريق خلفا للفرنسي أمير بوميل.

وكانت إدارة العميد، قد أعلنت اليوم الاثنين، عن فسخ عقد بوميل، بطريقة ودية بسبب سوء النتائج. وسارعت لبعث مفاوضات مع بن يحيى، الذي وافق على تقلد زمام العارضة الفنية للنادي.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن المدرب التونسي، مرتقب أن يصل سهرة اليوم الاثنين أول صبيحة الغد الثلاثاء، إلى أرض الوطن، من أجل ترسيم التحاقه بالمولودية.

للإشارة فإن بن يحيى، سبق له تدريب العميد، موسم 2021-2022. وقاد الفريق حينها لإنهاء البطولة في المركز الثامن، من 13 انتصارا و12 تعادلا و9 هزائم.