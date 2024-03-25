المولودية تحقق الفوز رقم 15 هذا الموسم وتواصل تصدر البطولة

عاد نادي مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، بفوز ثمين من ميدان 20 أوت ببشار، في مواجهة شبيبة الساورة، بنتيجة هدف لصفر، برسم الجولة 21 من الرابطة المحترفة الأولى.

بهدف اللاعب يوسف بلايلي في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، وعلى إثر هذا الإنتصار، رفعت المولودية رصيدها للنقطة 49 في صدارة ترتيب البطولة.

وبفارق 12 نقطة عن صاحب المركز الثاني شباب قسنطينة، وبفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الثالث في البطولة شباب بلوزداد، مع مبارتين مؤجلتين.

كما يعد هذا الإنتصار الخامس عشر للمولودية هذا الموسم، والسادس خارج الديار.

كما إفترق كل من نجم بن عكنون وأتلتيك بارادو، على نتيجة التعادل السلبي، ويرفع رصيده الأتلتيك إلى النقطة 32 في المركز السادس.

فيما رفع نجم بن عكنون رصيده للنقطة 20 بفارق نقطة وحيدة على أول المهددين بالسقوط مولودية وهران، صاحب 19 نقطة.