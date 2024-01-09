المولودية ترفض التفريط في أناتوف

رفض رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، التفريط في خدمات نجم فريقه الشاب مسلم أناتوف.

وذلك بعد تداول أنباء عن وجود إهتمام نادي الأهلي المصري، بخدمات نجم الخضر لأقل من 18 سنة.

وصرح حاج رجم، أمس الإثنين، لموقع “كووورة” المصري:” “أناتوف مستقبل الفريق، ولا يمكن التفريط فيه، فقد تألق مع منتخب الجزائر للناشئين، وسيتم تصعيده للفريق الأول في الفترة المقبلة”.

وأضاف المتحدث:” “لا نفكر في بيع مسلم أناتوف، ربما إذا وصلنا عرض بقيمة 15 مليون دولار قد نفكر في الأمر”.

وأكد حاج رجم:”لم نتكبد أعباء مالية لضم اللاعب من أكاديمية الفاف، ونراه مستقبل الكرة الجزائرية”.

وفي الختام كشف حاج رجم لأول مرة بخصوص اللاعب أناتوف:” اللاعب تلقى عروض من أندية أوروبية، لا أريد الإفصاح عنها”.