المولودية تسقط في المدية وترهن حظوظها في التنافس على اللقب

إنقاد فريق مولودية الجزائر لهزيمة قاسية ضد مُضيفه أولمبي المدية أمسية اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في لقاء مُقدم.

من الجولة 19 للرابطة الوطنية المُحترفة الأولى موبيليس، وسجل الهدف الوحيد لأصحاب الأرض اللاعب “يونس كولخير” في الدقيقة 23.

وستكون هزيمة اليوم مؤثرة للعميد في سباقه نحو اللحاق بالمتصدر شباب قسنطينة الذي يبتعد عنه حاليا ب 8 نقاط.

والذي سيستقبل إتحاد الحراش نهاية الأسبوع الحالي بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وجرى لقاء اليوم الذي إحتضنه ملعب الشهيد إمام إلياس بالمدية وسط ظروف مناخية صعبة وفي أرضية كارثية جراء تساقط الثلوج.