المولودية تصدر بيانا هاما قبل مواجهة بن عكنون

أصدرت إدارة المولودية بيانا هاما قبل المواجهة المرتقبة هذا الأربعاء، أمام الجار نجم بن عكنون، ضمن تسوية الجولة الـ 16 من بطولة الموسم الجاري.

وصنعت هذه المواجهة الجدل في الفترة الماضية. بسبب تأجيلها في مناسبات عديدة، وازدادت حدة الجدل، بعد برمجتها بملعب الدار البيضاء. ومنح أنصار المولودية 3 آلاف تذكرة فقط.

وخرجت إدارة العميد ببيان سهرة أمس الأحد، تدعو من خلاله إلى تهدئة النفوس، وقالت: “ترحِّب إدارة نادي مولودية الجزائر بقرار السلطات الأمنية لولاية الجزائر. المتمثل في إجراء المباراة المتأخرة أمام نجم بن عكنون. يوم الأربعاء 20 مارس 2024. بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء بداية من 15:30 سا”.

كما أبرزت إدارة المولودية بأن أحقية النجم باختيار الملعب باعتباره الفريق المستقبل تفرض الامتثال للقوانين.

ودعت في المقابل. أنصارها الأوفياء إلى مواصلة مساندة التشكيلة. في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة. والتحلي باليقظة ضد أي محاولة لحرمان الفريق من جمهوره فيما تبقى من مباريات.

كما نبّهت الأنصار بضرورة توخي الحذر. وغلق المنافذ أمام أي محاولات لتكسير المنشآت أو عملية تخريب والتي لن تعود بالفائدة على النادي بأي حال من الأحوال.

وأضافت: “بل بالعكس فقد تؤدي إلى هدم ما تم بناؤه لحد الآن من أجل عودة المولودية إلى السكة الصحيحة”.

داعية كل فرد من جمهور الأخضر والأحمر للإلتزام بمبادئ وقيم النادي أكثر من أي وقت مضى، مضيفة: “فالعميد كان ولازال المدرسة الرياضية الأولى في البلاد.”

وفي ختام البيان تعهدت الإدارة بالعمل على توفير أفضل الظروف للمناصرين فيما تبقى من مباريات من أجل ضمان مساندة الفريق ودفعه نحو الأمام.