المولودية تطمئن حول إصابة المهاجم بايازيد

طمأنت إدارة مولودية الجزائر، أنصارها حول الحالة الصحية للمهاجم سفيان بايازيد، بعد إصابته في اللقاء الأخير أمام شباب قسنطينة على مستوى الركبة.

وكشفت إدارة العميد، عبر موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين، بأن الطاقم الطبي للنادي، أكد بأن إصابة بايزيد لا تدعو للقلق.

مشيرة إلى أن لاعبها يعاني من آلام على مستوى الركبة، أين يتلقي علاجا مكثفا منذ خضوعه لفحوصات بالأشعة مساء أمس الأحد.

كما أبرزت إدارة المولودية، بأن بايازيد، قد يباشر الركض نهاية الأسبوع الجاري في حال تماثله للشفاء وتجاوب إصابته للعلاج المبرمج، ما يؤكد تضييعه رسميا مباراة الجولة الـ 3 التي سيستقبل فيها الفريق مولودية البيض السبت القادم.