المولودية تفوز بخماسية وتتأهل إلى الدور الـ32

تأهل فريق مولودية الجزائر سهرة اليوم السبت إلى الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا، بعد الفوز بنتيجة 5-1 أمام نادي بافلز البينيني بملعب 5 جويلية.

وسجل أهداف المباراة كل من عبد المومن جابو في الدقيقة الـ6ـ، عبد الحفيظ في الدقيقة 11، قبل أن يقلص الفريق البنيني النتيجةفي الدقيقة الـ30.

وعاد اللاعب المتألق عبد الحفيظ لإضافة الهدف الثالث للعميد في الدقيقة الـ71، ليعود المتالق دائما سامي فريوي لممارسة هوايته المفضلة ويسجل الهدف الرابع للمولودية، قبل ان يختتم بورديم مهراج الأهداف في الدقيقة الـ90+3.

ويلاقي فريق مولودية الجزائر في الدور القادم فريق الصفاقسي التونسي.