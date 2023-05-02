المولودية تفوز على الأبيار وتطمئن الشناوة قبل الداربي

حسم فريق مولودية الجزائر، مباراته الودية التي جمعته صبيحة اليوم الثلاثاء، بالضيف شبيبة الأبيار لصالحه، بثلاثية مقابل هدف وحيد.

واستقبل العميد شبيبة الأبيار، بملعب 5 جويلية 62، في إطار الاستعدادات الخاصة بالداربي. المتأخر عن الجولة الـ 20، المقرر يوم الثلاثاء القادم، أمام شباب بلوزداد.

وانتهى الشوط الأول، من اللقاء الودي بالتعادل بهدف لمثله، وسجل للمولودية توقي في الدقيقة الـ 40.

قبل أن يضيف أصحاب اللونين الأحمر والأخضر، هدفين في المرحلة الثانية، تداول على تسجيلها كل من بن خماسة في الدقيقة الـ60 ومصمودي في الـ80.